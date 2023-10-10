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لبنان

مخزومي: كل الدعم للمجلس الشرعي ودار الفتوى

Lebanon 24
10-10-2023 | 09:47
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زار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد ضمّ كلا من مدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح، النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية لحزب الحوار الوطني طلال القيسي، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي، المستشار الدبلوماسي السفير السابق بسام نعماني والمحامي حسن كشلي.
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وناقش الوفد مع دريان بحسب تغريدة لمخزومي نشرها عبر منصة "إكس"، الأوضاع العامة محليًا وإقليميًا، وأكد الوفد الدعم الكامل للمجلس الشرعي ودار الفتوى لأنها الدار الجامعة وحامية الاعتدال.
 
 
وأضاف مخزومي: "ناقشنا أيضًا ما يحصل في فلسطين المحتلة التي تبقى قضية العرب الأولى، وشددنا على ضرورة بذل الجهود لضمان تنفيذ القرارات الدولية والعمل على عودة الهدوء والسلام، إضافة إلى ضرورة إبقاء لبنان بعيدًا عن أي مواجهات أو حروب".
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