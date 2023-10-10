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لبنان

ميقاتي استقبل شيا في دارته وعرض معها الاوضاع

Lebanon 24
10-10-2023 | 10:24
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا عصر اليوم في دارته، وجرى عرض للاوضاع الراهنة.
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نجيب ميقاتي

دوروثي شيا

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