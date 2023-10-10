رسالة من الشيخ يزبك إلى "مجاهدي المقاومة".. هذا ما جاء فيها

وجه الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك رسالة إلى "مجاهدي المقاومة الإسلامية".

وقال فيها: "أنتم حماة الأمة وحصون عزتها، أنتم الأبطال الشجعان، لقد أعرتم جماجمكم لله تعالى ابتغاء مرضاته، أنتم قاهرو أعداء الله الشيطان الاكبر والربيبة والأدوات الرخيصة، جسدتم برميتكم قوله تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى"، أنتم العيون الساهرة والأيدي القوية، وعيونكم شاخصة إلى الأقصى والقدس وفلسطين، وها هم أخوتكم المقاومون في غزة العز يفاجئون العدو الإسرائيلي بعمليات طوفان الأقصى، قلبوا الصورة، فما قبل ليس كما بعد، وشكرا لكم على رسالة دعمكم في مزارع شبعا، رسالة تحذير للعدو الاسرائيلي، تؤكدون ان مقاومتكم ليست على الحياد".