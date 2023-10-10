إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)

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كما انطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية فيما تواصل اسرائيل قصفها لمناطق حدودية.



ونقلت وسائل اعلام انّ القبة الحديدية تعترض دفعة صاروخية من لبنان في منطقة الجليل الغربي، بينما أفادت قناة "الجزيرة" انّ "سرايا القدس" تبنت إطلاق صواريخ من سهل القليلة تجاه الجليل.



من جهتها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.



صواريخ من لبنان بإتجاه المستعمرات الاسرائيلية pic.twitter.com/fpU2FIkBu1



— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 10, 2023



وكان الجيش الإسرائيليّ قد أعلن أنّه رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من لبنان، واعترض 4 قذائف صاروخيّة بنجاح.



وأُصيبت ناقلة جند إسرائيليّة بصاروخ "كورنيت" أُطلق من لبنان، باتّجاه مستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.



إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "دبابات إسرائيليّة قصفت موقعي إستطلاع لـ"حزب الله".



وأضاف: "قامت مروحية حربية باستهداف موقع استطلاع آخر لـ"حزب الله" بعد اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم".



وأشار بيان صادر عن قيادة الجيش، إلى أنه "بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".



"اليونيفيل" أطلقت ضربة صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان تجاه الجليل، تزامنا مع تسجيل قصف عنيف على قرى جنوبية باتجاه الناقورة، اضافة الى تسجيل قصف إسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة الحدودية اللبنانية، بحسب مندوبة لبنان 24.كما انطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية فيما تواصل اسرائيل قصفها لمناطق حدودية.ونقلت وسائل اعلام انّ القبة الحديدية تعترض دفعة صاروخية من لبنان في منطقة الجليل الغربي، بينما أفادت قناة "الجزيرة" انّ "سرايا القدس" تبنت إطلاق صواريخ من سهل القليلة تجاه الجليل.من جهتها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.صواريخ من لبنان بإتجاه المستعمرات الاسرائيلية pic.twitter.com/fpU2FIkBu1— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 10, 2023وكان الجيش الإسرائيليّ قد أعلن أنّه رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من لبنان، واعترض 4 قذائف صاروخيّة بنجاح.وأُصيبت ناقلة جند إسرائيليّة بصاروخ "كورنيت" أُطلق من لبنان، باتّجاه مستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "دبابات إسرائيليّة قصفت موقعي إستطلاع لـ"حزب الله".وأضاف: "قامت مروحية حربية باستهداف موقع استطلاع آخر لـ"حزب الله" بعد اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم".وأشار بيان صادر عن قيادة الجيش، إلى أنه "بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهتها، أشارت "اليونيفيل" إلى أنها "رصدت عند حوالي الساعة 5:30 مساءً، إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور".



ولفتت عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن "نواصل اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، ونحث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج".



وكانت طلبت قيادة "اليونيفيل" من العناصر والعاملين لديها النزول الى الملاجئ، بحسب معلومات "الجديد".

"حزب الله"

وعقب التطورات الأخيرة، صدر عن "حزب الله" البيان التالي: "رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل.".



