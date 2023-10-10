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لبنان

ضربة صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان.. وقصف اسرائيلي على قرى جنوبية (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2023 | 10:41
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أفادت مندوبة لبنان 24 عن اطلاق ضربة صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان تجاه الجليل وسقوط صواريخ في الجليل، تزامنا مع تسجيل قصف عنيف على قرى جنوبية، باتجاه الناقورة، اضافة الى تسجيل  قصف إسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة الحدودية اللبنانية.
 
كما انطلقت دفعة جديدة من الصواريخ الان من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية واسرائيل تواصل قصفها لمناطق حدودية. 
 
ونقلت وسائل اعلام انّ القبة الحديدية تعترض دفعة صاروخية من لبنان في منطقة الجليل الغربي. وأفادت قناة "الجزيرة" انّ "سرايا القدس" تبنت إطلاق صواريخ من سهل القليلة تجاه الجليل. 
من جهتها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. 
 
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