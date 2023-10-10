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لبنان

المرتضى: عبثا يفتش الإسرائيلي عن نوح جديد ينقذه من طوفان الأقصى

Lebanon 24
10-10-2023 | 10:31
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 دعا وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى اللبنانيين الى "التشبث أكثر بما يختزنه وطننا من ثراء تنوع وغنى لقاء، وأن نعمل دائبين على الوحدة والتعاضد من أجل حماية مكامن قوتنا وسيادتنا على برنا وجونا وبحرنا وثرواتنا، وأول الطريق إلى ذلك استرجاع انتظام الحياة الدستورية، بانتخاب رئيس للسدة الأولى، يجمع ولا يفرق، يطمئن ولا ينصاع، يقف ولا يخضع، يحمي الثقة ويحافظ على الدستور، وأقصر طريق إلى هذه الغاية الحوار الداخلي الإيجابي بدلا من انتظار إرادات أجنبية".
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وتطرق المرتضى في كلمة له خلال رعايته وحضوره حفل يوم المحامي - يوم الثقافة، في مقر نقابة المحامين، الى الوضع في فلسطين المحتلة، وقال: "عبثا يفتش الإسرائيلي عن نوح جديد، ينقذه من طوفان الأقصى. فسيل الحق الجارف سيعم الأرض المحتلة من الجولان إلى النقب وهو قاب جليل أو ادنى، ولن يرحم فلكا مصنوعة من خرافة الوهم الصهيوني باستمرار احتلال فلسطين. أما حمامة السلام هذه المرة، فستذهب إلى العالم كله بغصن أخضر من شجرة وارفة على قمة جبل الزيتون، حيث كان المسيح يصلي بتلاميذه، وحيث عرج النبي من المسرى إلى السماء. وهذا الكيان المغتصب المناقض لمعنى لبنان، صيغة عيش وحرية وقيم، لم يعد أمامه، هو ومن وراءه، سوى إعادة حساباته الخاطئة، عله يحسن بعد الطوفان قراءة مصيره".
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