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لبنان
عرض للأوضاع العامة بين عثمان ووفد من الجماعة الاسلامية
Lebanon 24
10-10-2023
|
11:13
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين على رأس وفد.
وضم الوفد الحاج عمر سراج وباسم الحوت، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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