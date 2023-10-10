عرض للأوضاع العامة بين عثمان ووفد من الجماعة الاسلامية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين على رأس وفد.

وضم الوفد الحاج عمر سراج وباسم الحوت، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.