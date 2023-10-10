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لبنان

كم بلغ عدد الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة؟

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:41
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أعلن جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّه رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من لبنان، واعترض 4 قذائف صاروخيّة بنجاح.
 
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