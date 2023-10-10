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لبنان

"حزب الله" شيّع شهداءه... فضل الله: سيدفع العدوّ الثمن

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:38
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شيّع حزب الله في بلدة خربة سلم الجنوبية الشهيدين علي رائف فتوني وحسام محمد ابراهيم الذين قضيا نتيجة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزلي الشهيدين.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل. 
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وقال النائب حسن فضل الله: "سيدفع العدو ثمن اعتداءاته على بلدنا، لأن المقاومة ستكرس معادلة الرد والردع والحماية لبلدنا، لأن العدو هو من اعتدى واستهدف هؤلاء المقاومين كما استهدف القرى والبلدات".

وفي بلدة حناويه الجنوبية، شيّع حزب الله الشهيد علي حسن حدرج.

وقال النائب حسن عز الدين خلال مراسم التشييع "لن نكون على الحياد، وفي اللحظة الحاسمة في الأيام القادمة، سيكتشف العدو مدى قدرات المقاومة وما تمتلكه من إمكانيات على المستوى المادي والمعنوي، وسيدرك مدى جهوزية هذه المقاومة وتجذر هذه العلاقة الموجودة بين شركائها في المقاومة تنسيقاً وارتباطاً وتكاملاً عندما يتعلق الأمر بفلسطين والأقصى والقدس".
 
 
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