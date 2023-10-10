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لبنان

أميركا تدعو مواطنيها لتجنب السفر لمنطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

Lebanon 24
10-10-2023 | 12:16
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أفادت "الجزيرة"، أنّ وزارة الخارجية الأميركية، دعت مواطنيها إلى تجنب السفر لمنطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
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