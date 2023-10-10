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لبنان

"لبنان القوي": الحرب الدائرة تدفع للتفكير بما يجب عمله لضمان أمن لبنان

Lebanon 24
10-10-2023 | 12:35
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عقد تكتل "لبنان القوي"  إجتماعه الدوري في المقر العام "للتيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله ،حسب بيان صدر، "الملفات الضاغطة وفي مقدمتها ملف النازحين السوريين ومخاطر حرب غزة".
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وقال: "إن الحرب الدائرة إنطلاقاً من غزة تفرض نفسها وتدفع بنا كلبنانيين الى التفكير في ما يجب عمله لضمان أمن لبنان وتفادي إنعكاسات الحرب عليه، ويعتبر التكتل أن الحلّ يكمن في تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والإلتزام بالقانون الدولي وبإعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الكاملة الصلاحيات على أرضه وحق اللاجئين بالعودة الى وطنهم، ويتقدّم التكتل من عائلات الشهداء في فلسطين وشهداء حزب الله بالعزاء. ويدعو الى إلتزام المبادئ الأخلاقية التي تنصّ عليها الأديان السماوية لاحترام الكرامة الانسانية في زمن الحروب لجهة تجنيب الأطفال والنساء والعُّزَل والمسنين".

ودعا  التكتل "القوى السياسية اللبنانية على إختلاف اتجاهاتها الى إدراك مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري الى لبنان بما يستدعي الضغط على الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لتقوم بواجباتها في ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية التي يتم تهريب النازحين من خلالها. كذلك يدعو التكتل الى دعم البلديات في ضبط أوضاع النازحين ضمن نطاقها بتطبيق القوانين اللبنانية في مجالات الأمن والعمل والسكن".
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