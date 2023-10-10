سلام: بيروت جوهرة الشرق الأبدية ولو عصفت بها الازمات

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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وممثلة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو مديرة المنظمة الدولية للفرنكوفونية كارولين سانت هيلير، أعمال مؤتمر "البعثة الثالثة التجارية والاقتصادية للفرنكوفونية"، في احتفال اقيم اليوم في فندق "ميتروبوليتان" – الحبتور – سن الفيل.ورحب سلام خلال كلمته بـ"الضيوف الأعضاء في منظمة الدول الفرنكوفونية في بيروت، جوهرة الشرق الأبدية، ولو عصفت بها الازمات"، وقال: "أهلا بكم في أرض الأبجدية والحرف الأول، أرض الأرز الذي يبقى أخضر شامخا في كل الفصول، اهلا بكم في شاطىء الفينيق الذي أبحرت منه سفن الأرز الأولى".أضاف: "لعبت المنظمة الفرنكوفونية الدولية دورا بالغ الاهمية في تعزيز التعاون والتبادل بين الدول الاعضاء في كل المجالات. لقد عملت على صعيد التنمية من خلال مشاريع التعاون وبرامج المساعدات، وما هذا المنتدى، إلا ترجمة لهذا الالتزام وتشجيع الاستثمار والتجارة وتعزيز فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات الفرنكوفونية".وتابع: "على الصعيد الثقافي، تعمل المنظمة، بشكل دؤوب، على نشر اللغة الفرنسية والمحافظة على التعددية والتنوع، لأن الفرنكوفونية هي ثروة قيم حضارية وإنسانية".وختم: "رغم كل الأعمال التي قامت بها المنظمة، إلا أننا نرى الكثيرالذي يمكننا القيام به لتعزيز فوائد الفرنكوفونية وتعظيمها".ومن جهتها، تحدثت هيلير فاعتبرت أن كلمة "سلام تزرع الأمل"، لافتة إلى أن "المشاركة الكبيرة من مختلف دول المنظمة الفرنكوفونية، في هذه الظروف الشديدة الصعوبة التي يمر بها لبنان وبالأخص التوترات الامنية على حدوده الجنوبية، لهي اكبر شهادة بالثقة الكبيرة بنهوض لبنان وقدرته على تجاوز المحن".وقالت: "هذا اللقاء الفرنكوفوني الرفيع في لبنان يشكل قيمة كبيرة على صعيد التعاون من خلال اللغة والقيم المشتركة، ولطالما كان لبنان مركزا مهما على صعيد الفرنكوفونية من حيث قيمها وثقافتها".وتمنت لهذا المؤتمر "النجاح لما فيه الخير للبنان والعالم".