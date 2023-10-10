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صدر عن "حزب الله" البيان التالي:"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل.‏وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".