بعد الأحداث الأمنية الأخيرة.. هذا هو الوضع الآن جنوباً

يخيم هدوء حذر على المناطق الحدودية الجنوبية التي تعرضت للقصف مساء اليوم، يخرقها إطلاق قوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء القطاع الغربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



Advertisement وكانت ضربة صاروخية ثقيلة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل، تزامنا مع تسجيل قصف عنيف على قرى جنوبية باتجاه الناقورة، اضافة الى تسجيل قصف إسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة الحدودية اللبنانية.