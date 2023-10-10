Advertisement

لبنان

بعد الأحداث الأمنية الأخيرة.. هذا هو الوضع الآن جنوباً

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1116042-638325669824090610.jpeg
Doc-P-1116042-638325669824090610.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخيم هدوء حذر على المناطق الحدودية الجنوبية التي تعرضت للقصف مساء اليوم، يخرقها إطلاق قوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء القطاع الغربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
 
وكانت ضربة صاروخية ثقيلة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل، تزامنا مع تسجيل قصف عنيف على قرى جنوبية باتجاه الناقورة، اضافة الى تسجيل  قصف إسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة الحدودية اللبنانية.
Advertisement
 

المصدر: الوكالة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2023-10-10
14:57 | 2023-10-10
14:28 | 2023-10-10
14:20 | 2023-10-10
14:11 | 2023-10-10
13:28 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24