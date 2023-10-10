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لبنان
بعد الأحداث الأمنية الأخيرة.. هذا هو الوضع الآن جنوباً
Lebanon 24
10-10-2023
|
13:33
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يخيم هدوء حذر على المناطق الحدودية الجنوبية التي تعرضت للقصف مساء اليوم، يخرقها إطلاق قوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء القطاع الغربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت ضربة صاروخية ثقيلة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل، تزامنا مع تسجيل قصف عنيف على قرى جنوبية باتجاه الناقورة، اضافة الى تسجيل قصف إسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة الحدودية اللبنانية.
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المصدر: الوكالة
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