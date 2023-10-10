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لبنان

قيادة "فتح" في لبنان: نُؤكّد حقّ شعبنا بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه الوطنية المشروعة

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:57
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صدر عن قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان البيان التالي:
 
"إيمانا منّا بالنصر والتحرير والعودة، تؤكد قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان على حق شعبنا الفلسطيني بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه الوطنية المشروعة والثابتة، وحقّه في تقرير مصيره، في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجب على الجميع صيانتها والحفاظ عليها، وتشدد على ضرورة تعميق روح التلاحم الوطني الفلسطيني، في هذه المعركة البطولية التي يخوضها شعبنا ومقاومته الباسلة، في مواجهة الإحتلال الصهيوني الغاشم، في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وفي كل الأراضي الفلسطينية.
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ونقف إجلال وإكبارا وبكل فخر وإعتزاز أمام عظمة شعبنا في معركة الدفاع عن وجوده وكرامته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، في مواجهة العدوان الهمجي الصهيوني المتكرر والمتواصل على على شعبنا في غزة الصامدة والضفة والقدس وكل فلسطين.

وشعورا منا بالمسؤولية الوطنية الكبرى وأمام ما تواجهه قضيتنا من مخاطر وتحديات ومن أجل التفرغ لدعم صمود أهلنا وشعبنا في مواجهة العدوان، تدعو قيادة حركة "فتح" في لبنان إلى عودة الحياة الطبيعية وبلسمة جراح أهلنا وشعبنا، وتدعو الجميع إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والحرية لأسرانا البواسل

وإنها لثورة حتى النصر"
 
 
 
 
  
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