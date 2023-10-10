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لبنان

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد جورج كرم

Lebanon 24
10-10-2023 | 15:32
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج كرم، الذي توفي بتاريخ 5/10/2023.
 
والراحل من مواليد: 10 / 10 / 1951 جزين.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2003.
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حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

وهو متأهل وله ولدان.
 
يقام المأتم بتاريخ 11/10/2023  في المهجر، وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه، بتاريخ 22/10/2023 الساعة 11.00 في كنيسة القديسة ريتا – سن الفيل.
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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