Advertisement

لبنان

حمية يكشف عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران المدني في أجواء المطار

Lebanon 24
11-10-2023 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1116229-638326081538304866.jpg
Doc-P-1116229-638326081538304866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "الخروق الجوية للعدو الاسرائيلي لأجواء لبنان بلغت ١٠٨٨٧ خرقًا خلال العشرة أعوام الماضية، بمعدل وسطي بلغ ١٤١ خرقاً سنوياً فوق بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي،وهو تهديد مباشر للطيران المدني المحلي والدولي في أجوائه،وهذا يستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في اجواء المطار".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:36 | 2023-10-11
03:30 | 2023-10-11
03:15 | 2023-10-11
03:00 | 2023-10-11
02:45 | 2023-10-11
02:43 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24