حمية يكشف عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران المدني في أجواء المطار

كتب وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "الخروق الجوية للعدو الاسرائيلي لأجواء لبنان بلغت ١٠٨٨٧ خرقًا خلال العشرة أعوام الماضية، بمعدل وسطي بلغ ١٤١ خرقاً سنوياً فوق بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي،وهو تهديد مباشر للطيران المدني المحلي والدولي في أجوائه،وهذا يستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في اجواء المطار".

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