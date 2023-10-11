Advertisement

لبنان

اعتراض باسيل يزعج "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1116236-638326091172878503.jpg
Doc-P-1116236-638326091172878503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يستسغ حزب الله الموقف الاخير لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل المعترض على قيام الفصائل الفلسطينية بعمليات عسكرية ضد اسرائيل انطلاقا من الاراضي اللبنانية.
واعتبرت اوساط "حزب الله" ان الخطاب المعادي للتحركات العسكرية الحالية يشكل ضغطاً عليه وليس على اي من الفصائل الفلسطينية خصوصا وان عملية الاشتباك يجب ان تستمر مع اسرائيل".
Advertisement
أضافت الاوساط" ان باسيل يعلم جيدا ان الاراضي اللبنانية ليست مستباحة، وان كل ما يحصل يرعاه "حزب الله" بشكل كامل، وعليه لم يكن هناك اي مبرر لهذا الموقف العلني في هذا التوقيت بالذات".
وكان باسيل قال بالامس: "بقدر ما ندعم حق المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على ارض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب اي طرف غير لبناني، كمنطلق لأعمال حربية. لا للعودة الى زمن فتح لاند".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:36 | 2023-10-11
03:30 | 2023-10-11
03:15 | 2023-10-11
03:00 | 2023-10-11
02:45 | 2023-10-11
02:43 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24