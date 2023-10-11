اعتراض باسيل يزعج "حزب الله"

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لم يستسغ حزب الله الموقف الاخير لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل المعترض على قيام الفصائل الفلسطينية بعمليات عسكرية ضد اسرائيل انطلاقا من الاراضي اللبنانية.واعتبرت اوساط "حزب الله" ان الخطاب المعادي للتحركات العسكرية الحالية يشكل ضغطاً عليه وليس على اي من الفصائل الفلسطينية خصوصا وان عملية الاشتباك يجب ان تستمر مع اسرائيل".أضافت الاوساط" ان باسيل يعلم جيدا ان الاراضي اللبنانية ليست مستباحة، وان كل ما يحصل يرعاه "حزب الله" بشكل كامل، وعليه لم يكن هناك اي مبرر لهذا الموقف العلني في هذا التوقيت بالذات".وكان باسيل قال بالامس: "بقدر ما ندعم حق المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على ارض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب اي طرف غير لبناني، كمنطلق لأعمال حربية. لا للعودة الى زمن فتح لاند".