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لبنان

بعد ليل من المواجهات... كيف يبدو الوضع صباح اليوم عند الحدود الجنوبية؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 01:16
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مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الخامس وعلى وقع ما تشهده من مواجهات عنيفة بين الاسرائيلين وحركة حماس داخل الاراضي الفلسطينية، يخيم الهدوء الحذر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان يخرقه تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي على علو شاهق فوق المناطق الفلسطينية في وقت لم يغب فيه طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم  تحليق مماثل للطيران الاستطلاعي الاسرائلي فوق مزارع شبعا وصولا حتى  أجواء المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا.
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 وفي الجانب اللبناني تسجل حركة ناشطة   للدوريات الجيش وقوات اليونيفيل على طول الخط الحدودي  المحاذي لمنطقة الجليل الأعلى وخاصة مقابل مستعمرة المطلة التي غادرها سكانها بطلب من الجيش الاسرائلي الذي واصل بدوره تعزيز تواجده بالاليات والعناصر مقابل سهل مرجعيون ومنازل الوزاني الغجر الخيام  .
هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف مساء امس بالمدفعية الثقيلة بينها قذائف فوسفورية محرقة من مواقعه في تلة زبدين محيط مزرعة بسطرة ومزرعه المجيدية في سهل الماري والغجر  واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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