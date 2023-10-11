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لبنان

رسالة سورية "صاروخية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2023 | 01:30
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قررت سوريا ارسال رسالة واضحة بأنها جزء من الجبهة في اي حرب مقبلة ضد اسرائيل، وذلك ردا على التحذيرات التي وجهت اليها في حال دخولها في المعركة الى جانب حركة حماس.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الصواريخ التي اطلقت على الجولان السوري المحتل تزامنت مع تحرك الفصائل الفلسطينية انطلاقا من  جنوب لبنان وتصعيد القصف الصاروخي على عسقلان من قطاع غزة.
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وبحسب المصادر فإن هناك من يريد القول ان التنسيق عالي المستوى وان غرفة العمليات المشتركة تشمل لبنان وسوريا وغزة وربما دولا اخرى ستوجه رسائل ميدانية قريبا في حال استمرت الحرب.

المصدر: لبنان 24

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