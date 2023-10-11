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لبنان

جثة داخل سيارة في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
11-10-2023 | 01:30
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عثر على المدعو "م.ا" تركي الجنسية جثة داخل سيارته في مرفأ طرابلس.
وعلى الفور حضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الى المكان وعملت على فتح تحقيق بالحادث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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طرابلس

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