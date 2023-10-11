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لبنان
إنخفاض في بدلات ايجار الشقق في ساحل المتن
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-10-2023
|
01:45
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يسجل انخفاض، يقدّر ما بين 40 و50 في المئة، في بدلات إيجارات المساكن الشعبية في ساحل المتن، وخاصة في سن الفيل، الدكوانة، الروضة، السبتية، الجديدة، البوشرية ، السد، بياقوت وبرج حمود .
وبات الايجار الشهري للشقة الصغيرة المؤلفة من غرفة نوم ومطبخ وحمام حوالى150 دولارا بعدما كان سابقا ما بين 250 و 300 دولار.
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وعزا مصدر مطلع السبب الى أن عدداً كبيراً من هذه الشقق أفرغ من قاطنيه السوريين في الايام الماضية بعد الإشكالات الكبيرة المتنقلة التي حصلت بين اللبنانيين والسوريين.
المصدر: لبنان 24
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