إنخفاض في بدلات ايجار الشقق في ساحل المتن

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يسجل انخفاض، يقدّر ما بين 40 و50 في المئة، في بدلات إيجارات المساكن الشعبية في ساحل المتن، وخاصة في سن الفيل، الدكوانة، الروضة، السبتية، الجديدة، البوشرية ، السد، بياقوت وبرج حمود .وبات الايجار الشهري للشقة الصغيرة المؤلفة من غرفة نوم ومطبخ وحمام حوالى150 دولارا بعدما كان سابقا ما بين 250 و 300 دولار.وعزا مصدر مطلع السبب الى أن عدداً كبيراً من هذه الشقق أفرغ من قاطنيه السوريين في الايام الماضية بعد الإشكالات الكبيرة المتنقلة التي حصلت بين اللبنانيين والسوريين.