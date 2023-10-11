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لبنان

توافد اعلامي لافت الى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2023 | 02:15
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سجل في اليومين الماضيين وصول المزيد من الصحافيين والمراسلين والمصورين الأجانب إلى لبنان، لمواكبة الاحداث الجارية في الجنوب، وسط تعليمات مشددة للعاملين مع الوكالات الدولية بوجوب اتخاذ اقصى الاحتياطات ربطاً باحتمال تطور الاوضاع الامنية في لبنان.
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ووفق المعلومات ايضا فان اعدادا من الموظفين الأجانب العاملين في منظّمات دولية غادروا مراكز عملهم في جنوب لبنان إلى بيروت تحسبا لتطور الوضع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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