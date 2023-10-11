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لبنان

مصنع "أكوافينا" ينطلق من مصدر مياهها في محمية أرز الشوف

Lebanon 24
11-10-2023 | 01:50
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لا يغيب مبدأ التنمية المستدامة عن مسيرة التطوير والحداثة لشركة "بيبسكو" والقيّمين عليها، لا سيّما في لبنان، على الرّغم من كل الأزمات التي يمر بها، فنراها تطلق بشكل دوريّ برامج تهدف إلى حثّ الجيل الشاب على تعزيز الاستدامة، فضلًا عن التوعية على أهمية السلامة البيئية .
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وتجلّى هذا الأمر مرة جديدة في مشروع نموذجي طُبّق في منطقة تتميّز بمواردها الطبيعية، وهو افتتاح مصنع "أكوافينا" للمياه المعدنية في محيط محمية أرز الشوف في الباروك.
"أكوافينا" هذه المياه المعدنية الطبيعية، المعبّأة مباشرة من المصدر من دون أي معالجة أو إضافات كيميائية، حطّت رحالها في واحدة من أجمل المناطق اللبنانية ببيئتها ونظافتها، وتضمّ أكبر محميّة طبيعية في لبنان توفّر ينابيعها المياه للناس والرّي والطبيعة وتحتوي على أفضل مصدر للمياه المعدنية.
ولأن "اكوافينا" تشبه هذه المحمية بنقاوتها،أُنشئ مصنع التعبئة الجديد بالقرب منها لتزويد الناس بمياه خالية من التلوّث والمواد المضافة، مع اتّباع المعايير الدوليّة واستخدام أحدث التقنيات لضمان جودة المياه، وبمساعدة مهنيّين بيئيّين لتجنّب أي تأثير سلبي على المحميّة.
وقد بدأ هذا المصنع باستخدام الطاقة الشمسيّة من أجل تقليل انبعاثات الكربون، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، تتركّز كل الجهود للانتقال إلى الاعتماد الكامل على هذه الطاقة المتجددة.
كما يعمل المعنيون على مبادرات ليصبح صافي المياه إيجابيًا، وذلك من خلال استخراج المياه من الثلج الطبيعي أو استعمال مياه الأمطار لتجديد البرك في المحمية، ودعم المزارعين في ري المحاصيل، ومكافحة الحرائق.


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