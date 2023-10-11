حنكش: كل لبنان لا يريد الحرب

كتب النائب الياس حنكش على منصة "إكس": "كل لبنان لا يريد الحرب، لأننا لا نحتمل أي ضربة ولأننا تعلمنا، وكما قال محمود درويش: ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيتُ من دفع الثمن".

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