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لبنان

مُفاجأة.. هكذا تحرّك مسلحون عند حدود لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2023 | 03:15
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كشفت مصادر "لبنان24" إنّ العملية التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي قبل يومين ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، جرى التخطيط لها مُسبقاً عقب بدء عملية "طوفان الأقصى" ولم تكن وليدة ساعتها.
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ووفقاً للمصادر، فقد "عمد مسلحو الحركة قبل يومين من العملية تقريباً، الى إستطلاع مواقع إسرائيلية محددة يمكن الوصول إليها وإقتحامها".

يُشار إلى أن العملية المذكورة أسفرت عن إستشهاد الفلسطينيين حمزة حسن موسى ورياض محمد قبلاوي، كما أدت إلى مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جنود آخرين بجروح.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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