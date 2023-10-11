Advertisement

لبنان

سرق خزنة من داخل شركة في الدكوانة.. وأرسل المال إلى خطيبته في سوريا

Lebanon 24
11-10-2023 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1116274-638326137796609773.jpeg
Doc-P-1116274-638326137796609773.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 8-9-2023، ادّعى مالك إحدى الشّركات في محلّة الدكوانة أنّ مجهولين دخلوا الى شركته بواسطة الكسر والخلع وسرقوا خزنة تحتوي على مبلغ من المال وقدره /15/ ألف دولار اميركي و /300/ مليون ليرة لبنانية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
Advertisement

على إثر ذلك، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الاستعلامية والتّقنية في موقع السّرقة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى كشف هويّات الفاعلين، ومن بينهم:

ع. س. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
بتاريخ 20/09/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدكوانة.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السّرقة، بالاشتراك مع آخرين، وأنّهم أقدموا على الدّخول إلى الشّركة بواسطة الكسر والخلع وسرقة الأموال، وأنه قام بإرسال نصيبه من الأموال المسروقة إلى خطيبته الموجودة في سوريا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:36 | 2023-10-11
03:30 | 2023-10-11
03:15 | 2023-10-11
03:00 | 2023-10-11
02:45 | 2023-10-11
02:43 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24