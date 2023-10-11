سرق خزنة من داخل شركة في الدكوانة.. وأرسل المال إلى خطيبته في سوريا

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 8-9-2023، ادّعى مالك إحدى الشّركات في محلّة الدكوانة أنّ مجهولين دخلوا الى شركته بواسطة الكسر والخلع وسرقوا خزنة تحتوي على مبلغ من المال وقدره /15/ ألف دولار اميركي و /300/ مليون ليرة لبنانية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.على إثر ذلك، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الاستعلامية والتّقنية في موقع السّرقة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى كشف هويّات الفاعلين، ومن بينهم:ع. س. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)بتاريخ 20/09/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدكوانة.بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السّرقة، بالاشتراك مع آخرين، وأنّهم أقدموا على الدّخول إلى الشّركة بواسطة الكسر والخلع وسرقة الأموال، وأنه قام بإرسال نصيبه من الأموال المسروقة إلى خطيبته الموجودة في سوريا.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.