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لبنان

سرقة غريبة في طرابلس.. اليكم ما جرى عند جزيرة عبد الوهاب

Lebanon 24
11-10-2023 | 02:43
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أقدم مجهولون صباح اليوم على على سرقة البوابة الرئيسية لجزيرة "عبد الوهاب" في مدينة الميناء كورنيش البحر في طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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