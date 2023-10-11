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لبنان

في طرابلس.. هذا ما جرى مع احد موظفي كهرباء قاديشا

Lebanon 24
11-10-2023 | 02:45
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تعرض الموظف في كهرباء قاديشا "ز.د" لصعقة كهربائية اثناء تأديته وظيفته امام شركة قاديشا في محلة البحصاص - طرابلس.

عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى مستشفى النيني للعلاج وقد وصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كهربا قاديشا

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