في طرابلس.. هذا ما جرى مع احد موظفي كهرباء قاديشا

تعرض الموظف في كهرباء قاديشا "ز.د" لصعقة كهربائية اثناء تأديته وظيفته امام شركة قاديشا في محلة البحصاص - طرابلس.



عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى مستشفى النيني للعلاج وقد وصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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