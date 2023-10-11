27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما سيتمّ عرضه عن النزوح على طاولة الحكومة غدا
Lebanon 24
11-10-2023
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء في بيان ، أن مجلس الوزراء يعقد بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 12/10/2023 في السراي الكبير، لعرض المستجدّات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري. وتمّ إعداد تقرير مُفصّل وشامل بهذا الخصوص لمتابعة القرار المذكور، وبيان للإجراءات التي اتُخذت كما وتلك التي لا تزال منفّذة. وفنّد التقرير في جدول عدديّ الموقوفين السوريين الذين أُعيد ترحيلهم أو سلّموا إلى الأمن العام من قبل الجيش اللبناني. إذ كشف أنه تمّ ترحيل 5025 شخصاً بين شهري أيلول الفائت وتشرين الأول (حتى تاريخ 6/10/2023) وسُلّم 172 إلى الأمن العام اللبناني.وعن البند المتعلّق بمهام الأجهزة الأمنية والعسكريّة، تمّ تنفيذ مهام واتخاذ إجراءات أهمّها: منع إقامة خيم جديدة ومداهمة خيم النازحين السوريين وتفتيشها وضبط أي مواد ممنوعة أو أسلحة وتوقيف مطلوبين. متابعة شبكة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان تقوم بالإعلان عن ذلك عبر نشر رقم هاتفي على وسائل التّواصل الاجتماعي، وتوقيف سماسرة يعملون في مجال تأمين الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعيّة. وتطرّق التقرير إلى «أهم إجراءات المديريّة العامّة للأمن العام، من مشاركتها في الدوريات التي تقوم بتسييرها القوّة المشتركة على الحدود البريّة مع سوريا، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنيّة في مختلف المحافظات ولرصد أي تجاوزات ومخالفات من قبل النازحين. التواصل مع المنظّمات غير الحكوميّة والجمعيات الإغاثيّة من أجل الحصول على معلومات حول النازحين السوريين المسجلين لديها، وسط استياء المنظّمات من قيام البلديات بإحصاء السوريين، وإقفال مؤسسات ومحال تجارية ومصالح يستثمرها سوريون بصورة مخالفة لنظام الإقامة».تابع: «في ما يتعلّق بوجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحرّكات أو تجمّعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين، طلبت وزارة الداخلية والبلديات من المحافظين الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على رؤساء البلديات والمخاتير، اعتماد ما خلص إليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وقد التزم جميع المحافظين بذلك بانتظار بدء الإجراءات العملية، وهي مسألة تتطلّب وقتاً. كما تضمّنت معظم التعاميم الصادرة عن المحافظين إيعازاً للبلديات بالكشف على التعديات على البُنى التحتيّة. وأجمعت غالبية البلديات على وجود عقبات في تنفيذ هذه النقطة، إذ أشار محافظ عكّار مثلاً إلى أنه عند الطلب من شركة الماء أو الكهرباء إزالة التعديات الموجودة، فإنّها ترفض الاستجابة بغياب الأمر المباشر من الوزارة المعنية».أمّا عن وزارة العمل، فـ»استحدثت الوزارة دائرة رعاية شؤون العمال السوريين ومن أهم وظائفها إعطاء إجازات العمل، إلا أنه لا يوجد قرار يخصّ السوريين وحدهم بل إنّ القرار يقول (بالعمال الأجانب)، ولكن بناء لقرار «المجلس الأعلى اللبناني السوري»، يدفع العامل السوري 25% فقط من كلفة إجازات العمل، وهذا يستوجب رفع هذه التكلفة لمساواته بباقي العمال الأجانب».في ما يتعلّق بالطلب من النيابات العامة التشدّد في الإجراءات القانونية المتعلّقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والدّاخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أرسلت وزارة العدل كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزية بهذا الخصوص. كما شملت الاستنابة القضائية للنائب العام الاستئنافي في البقاع مثلاً، الإيعاز بملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية ومخابرة النائب العام شخصيّاً بذلك. وأشارت مصادر الوزارة إلى توصيف جرائم المافيات المنظمة العابرة الحدود بجرائم «الإتجار بالبشر».أمّا عن الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين، فواظبت وزارة الخارجية والمغتربين، على التواصل مع المفوضية لهذه الغاية ولإقناعها بضرورة وضع خارطة طريق لعودة النازحين، وهو ليس بالأمر اليسير».(جريدة نداء الوطن)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
14:52 | 2023-10-10
10/10/2023 02:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
10:41 | 2023-10-10
10/10/2023 10:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
03:00 | 2023-10-11
11/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
15:14 | 2023-10-10
10/10/2023 03:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
06:00 | 2023-10-11
11/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:36 | 2023-10-11
مجدداً اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل.. حزب الله يتبنى وتل أبيب تتحدث عن تغيير في قواعد اللعبة
06:00 | 2023-10-11
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
04:00 | 2023-10-11
تطورات الجبهة الجنوبية... مسار جديد بدأ
09:59 | 2023-10-11
إليكم تسعيرة الدولار في هذه الأثناء
09:56 | 2023-10-11
الحاج حسن: سلام للجنوب الحبيب ولغزة المجاهدة
09:46 | 2023-10-11
قائد الجيش التقى الملحق العسكري الإسباني في زيارة وداعية
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
11/10/2023 17:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
11/10/2023 17:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
11/10/2023 17:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24