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لبنان

مجدداً اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل.. حزب الله يتبنى وتل أبيب تتحدث عن تغيير في قواعد اللعبة

Lebanon 24
11-10-2023 | 03:36
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عاد التوتر الى منطقة الجنوب، بعد اطلاق قبل ظهر اليوم الأربعاء ما يقارب الـ 9 صواريخ من الاراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه شمال اسرائيل، فردت القوات الاسرائيلية بقصف بلدة ‎الضهيرة اللبنانية.
 
وأفادت المعلومات عن مشاركة طائرات مسيّرة اسرائيلية في القصف على محيط القطاع الغربي.
 
وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم "استهداف أحد مواقعه في الجبهة الشمالية بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان"، وأضاف أن هناك امكانية "الاشتباه في عملية تسلل في منطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية انه "طُلب من السكان في رأس الناقورة الدخول إلى الأماكن المحصنة".
 
وقال مسؤول أمني كبير للقناة 14 الإسرائيلية: "ما حدث للتو في الشمال يغير قواعد اللعبة".
 
الى ذلك، سجل سماع صوت صافرات الإنذار في مراكز "اليونيفيل" في البلدات التي يطالها القصف المعادي.
 
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