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لبنان

ارتفاع محدود في الحرارة جبلا وداخلا... اليكم حال الطقس!

Lebanon 24
11-10-2023 | 03:57
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تستقر دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتكون الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

 
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وجاء في النشرة الاتي:

 

-الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الخميس حيث يستقر حتى يوم السبت فيتحول تدريجيا إلى ماطر تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا.

 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.

 

الطقس المتوقع في لبنان:


الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. يتشكل ضباب على المرتفعات بين حين وآخر، ومن المحتمل هطول بعض الأمطارالمحلية المتفرقة بخاصة شمال البلاد وجنوبه.


الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تستقر دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتكون الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

 

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل.
السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وبداية انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي تتكاثف الغيوم حيث تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

 

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 21 درجة، في الداخل من 12 إلى 28 درجة. 

 

-الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كلم/س.


-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.


-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

 

-حال البحر: متوسط الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة. 


-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.


-ساعة شروق الشمس: 6,39.


-ساعة غروب الشمس: 18,10.

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