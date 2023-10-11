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لبنان

بعد اشتداد وتيرة القصف.. هدوء حذر يخيّم على المناطق الحدودية اللبنانية

Lebanon 24
11-10-2023 | 05:39
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يخيّم الهدوء الحذر على المناطق التي كانت عرضة لعمليات القصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع واندلاع النيران في محيط بلدتي الضهيرة ومروحين، وفقاً للوكالة الوطنية.


وكان قد تجدّد القصف بوتيرة أعنف على محيط بلدات يارين ومروحين والضهيرة، في وقت سابق.
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كما أفيد بسماع أصوات أسلحة رشاشة ترافق القصف المدفعي.
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