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لبنان

في ظلّ المستجدات.. "اليونيفيل" تحضّ على ضبط النفس

Lebanon 24
11-10-2023 | 05:51
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أكد الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، أن "قوات اليونيفيل تواصل حضورها ومهامها العملياتية". 


وقال: "عملنا الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس".
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كذلك، رد تيننتي على بعض الإشاعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلا انه "في أوقات النزاعات تنتشر الاشاعات".
 
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