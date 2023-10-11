في ظلّ المستجدات.. "اليونيفيل" تحضّ على ضبط النفس

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أكد الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، أن "قوات اليونيفيل تواصل حضورها ومهامها العملياتية".وقال: "عملنا الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس".كذلك، رد تيننتي على بعض الإشاعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلا انه "في أوقات النزاعات تنتشر الاشاعات".