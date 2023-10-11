معلومات تُكشف... كيف تحركت المجموعة التي اشتبكت مع العدوّ اليوم في جنوب لبنان؟

أفادت "الجديد"، أنّ المجموعة التي اشتبكت مع العدوّ الإسرائيلي بعد اطلاق صواريخ من داخل لبنان، تمكنت من الدخول الى داخل فلسطين المحتلة، ومن ثمّ العودة بأمان الى الحدود اللبنانية الجنوبية.

Advertisement