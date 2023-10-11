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لبنان

معلومات تُكشف... كيف تحركت المجموعة التي اشتبكت مع العدوّ اليوم في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 05:51
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أفادت "الجديد"، أنّ المجموعة التي اشتبكت مع العدوّ الإسرائيلي بعد اطلاق صواريخ من داخل لبنان، تمكنت من الدخول الى داخل فلسطين المحتلة، ومن ثمّ العودة بأمان الى الحدود اللبنانية الجنوبية.
 
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