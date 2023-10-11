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لبنان

جيش العدوّ الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لـ"حزب الله"

Lebanon 24
11-10-2023 | 05:59
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قال جيش العدوّ الإسرائيلي، إنّ "طائراته أغارت على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان"، وأنّ "مدفعيته ردّت على مصدر النيران".
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