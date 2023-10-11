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لبنان

بيان جديد للجيش يتعلّق بإطلاق الصواريخ من الجنوب... هذا ما قاله

Lebanon 24
11-10-2023 | 06:11
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أعلن الجيش في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّه "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه".
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