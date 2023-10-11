بيان جديد للجيش يتعلّق بإطلاق الصواريخ من الجنوب... هذا ما قاله

أعلن الجيش في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّه "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه".

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