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لبنان

جريحان نتيجة القصف الإسرائيليّ على بلدة الضهيرة (صور)

Lebanon 24
11-10-2023 | 06:07
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أُصيب شخصان نتيجة القصف الإسرائيليّ الذي استهدف بلدة الضهيرة الجنوببة.
 
وقد عمل الصليب الأحمر اللبنانيّ على نقل الجريح الأوّل إلى مستشفى اللبناني الايطالي في صور، فيما تولّى الدفاع المدنيّ نقل الجريح الآخر.
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