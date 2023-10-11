المفتي دريان بحث في الأوضاع العامة مع زوّاره

التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفد "الجبهة السيادية من اجل لبنان".



بعد اللقاء، قال رئيس حزب حركة "التغيير" المحامي ايلي محفوض باسم الوفد: "لا أجندات تعلو على أولويات لبنان الأجندة اللبنانية هي التكاملية المسيحية الاسلامية في مواجهة العواصف التي تضرب المنطقة من هنا علينا الإلتفاف حول لبنان لحماية لبنان لصون وجودنا وحريتنا والتمسك أكثر من أي لحظة بمعادلة لبنان أولا وأخيرا ولعل إستذكار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذه اللحظة لكون هذا الرجل أرسى وترجم شعارنا بعبارة لبنان أولا تفيدنا كلبنانيين".

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وتابع :"رفضنا ونرفض إقتحام أية مكونات غير لبنانية على ملفات لبنانية. رفضنا ونرفض إقتحام أية مكونات غير عربية على ملفات عربية . كلبنانيين علينا أن نجتهد لإيجاد حلول لبنانية لأزماتنا اللبنانية وكذلك الدول العربية عليها أن تجتهد لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية واذا كان بعض الطفيليين يتسلقون على ملفاتنا فهم يقتحمون خصوصياتنا اللبنانية والعربية من أجل مصالحهم وليس من أجل مصالحنا"، مضيفاُ :"من دار الإفتاء نرفع شعار للبنان دولته وللبنان مسؤوليه ومؤسساته وأجهزته الشرعية وعلينا جميعا أن نتظلل بالشرعية اللبنانية وحدها وممنوع أن نحيد عن شروط الدولة.. نحيد لبنان عن كل الصراعات صحيح لكن نحن كمكونات لبنانية لا يعقل أن نحيد عن مؤسساتنا التي لها وحدها الحق في تدبير شؤون البلاد والعباد".



واعتبر محفوض أن "جنوب لبنان هو للبنان وللبنانيين وليس منصة أو ساحة لاستعمالها في أية حسابات صاروخية أو ممر أو معبر لإحداث أية تجاوزات لإطار الدولة وإلا يكون الطائف بخطر والقرارات الدولية ذات الصلة بخطر مما سيدخل لبنان في دائرة الخطر الشديد".



كذلك، استقبل المفتي دريان، ممثل السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف. وتم التداول في الشؤون الإسلامية.

ومن زوار دار الافتاء ايضاً، النائب السابق زياد القادري الذي وعرض مع المفتي الأوضاع العامة.