ميقاتي استقبل سفيريّ اليابان والدانمارك... واجتمع بالنائبين الخير وخوري

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي قبل ظهر اليوم في السرايا.

كما إستقبل سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك.

Advertisement

واجتمع رئيس الحكومة مع النائب احمد الخير ثم النائب ايلي خوري.