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لبنان

ميقاتي استقبل سفيريّ اليابان والدانمارك... واجتمع بالنائبين الخير وخوري

Lebanon 24
11-10-2023 | 06:27
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي قبل ظهر اليوم في السرايا.
كما إستقبل سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك.
 
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واجتمع رئيس الحكومة مع النائب احمد الخير ثم النائب ايلي خوري.
 
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