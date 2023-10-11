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لبنان

تحذير من الجيش للمواطنين

Lebanon 24
11-10-2023 | 07:11
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:

خلال الأسبوع الحالي وبتواريخ مختلفة، تمكنت وحدات من الجيش في إطار متابعتها لمهمات مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي من إحباط محاولة تسلل نحو ١٥٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية.
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تحذر قيادة الجيش المواطنين من مغبة المشاركة في أعمال التهريب كونها تعرضهم للملاحقة القانونية، كما تؤكد أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة.
 
 
 
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