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لبنان

قرار لقيادة "التيار" في ظلّ الحرب الدائرة في غزّة.. اليكم مضمونه

Lebanon 24
11-10-2023 | 07:27
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أشارت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" في بيان، الى انه "نظراً للحرب الدائرة في غزّة وتردّداتها الخطيرة على لبنان، وتعاطفاً مع آلام الشعب الفلسطيني الصامد والمآسي الانسانية، قرّرت قيادة "التيار الوطني الحرّ" تأجيل برنامج النشاطات التي كانت مقرّرة ومجدولة منذ فترة".
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ووفقاً للبيان، ستصبح على الشكل الآتي:

- طرابلس المينا (نهار الخميس في 12 تشرين اول): افتتاح شارع مينو (شارع يعقوب لبان) في الميناء طرابلس، بعدما تم ترميمه، اضافة الى سلسلة كبيرة من اللقاءات مقررة مع شخصيّات سياسية في المدينة وعشاء لهيئة قضاء طرابلس.
- بعبدا (نهار الجمعة في 13 تشرين اول): افتتاح بيت الشباب في قضاء بعبدا.
- اوروبا: تأجيل الزيارة التي كانت مقرّرة الى اوروبا من 16 الى 22 تشرين الاول، وتتضمّن مؤتمرًا حول النازحين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ومجموعة لقاءات مع رؤساء كتل نيابية اوروبية وزيارة الى المفوضية الأوروبية في بروكسل وسلسلة لقاءات مع مسؤولين فيها ومع مسؤولين بلجيكيين، اضافة الى تنظيم مؤتمر حول مكافحة الفساد في لبنان.
 
كذلك تقرر وللأسباب المذكورة اعلاه تعليق العمل في نشاطات مبرمجة في النبطية والزهراني وجزين وزغرتا على ان يتم الاعلان عن المواعيد الجديدة لكل هذه النشاطات في الوقت المناسب.
امّا ما يخص نشاطات ذكرى 13 تشرين، فقد تقرّر الإبقاء على القداديس (بما فيها نشاطات التيّار في باريس بهذه المناسبة) ووضع الأكاليل، والغاء اللقاء الشعبي الذي كان مقرّراً نهار السبت 14 تشرين الأول في دير القلعة – بيت مري والاستعاضة عنه بقدّاس تذكاري في كنيسة مار الياس- انطلياس نهار الاحد 15 تشرين الساعة الرابعة بعد الظهر تليه كلمة لرئيس "التيار".
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