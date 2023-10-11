طائرات إستطلاع إسرائيليّة تُواصل تحليقها فوق المناطق الجنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات إستطلاع إسرائيليّة تُواصل تحليقها على علو شاهق، فوق مزارع شبعا، والمناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا، وصولاً إلى منحدرات حرمون - خراج بلدة شبعا.

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