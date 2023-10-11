إجراءات جديدة بشأن النازحين السوريين في هذه المناطق

أصدرت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي تعميماً الى بلديات قضاء زغرتا ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات، بشأن تنظيم وجود النازحين السوريين في القضاء.



وطلب التعميم ايداع القائمقامية وبالسرعة القصوى (خلال مهلة عشرة أيام)، نتائج المسح والتعداد للنازحين السوريين القاطنين ضمن النطاق البلدي وتكليف من يلزم اجراء الكشف الفوري على اماكن سكنهم والتشدد في إزالة التعديات على البنى التحتية وانذار المحال المستثمرة من قبل نازحين سوريين من دون حيازة الترخيص القانوني بوجوب الاقفال فورا، كما وانذار كافة المؤسسات والمصانع العاملة.

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وسيعقد اجتماع مع رؤساء البلديات والمخاتير المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية في قضاء زغرتا لمتابعة تداعيات هذا الموضوع على القضاء.