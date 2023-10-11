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لبنان

بطاركة الشرق الكاثوليك من روما: للاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها

Lebanon 24
11-10-2023 | 08:22
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إلتقى بطاركة الشرق الكاثوليك الموجودين في روما للمشاركة في أعمال "سينودوس الأساقفة" في المعهد الحبري الماروني - روما، وشارك في اللقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك السريان الانطاكي مار اغناطيوس الثالث يونان، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك مار ابراهيم اسحق سدراك، بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو وكاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
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وتباحث البطاركة في أوضاع اوطانهم وشعوبهم إثر الحرب التي انفجرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 
 
ووفقاً لبيان "بطاركة الشرق الكاثوليك"، تقدم البطاركة "أولاً بالشكر من قداسة البابا فرنسيس على موقفه الرافض للعنف الحاصل في هذه الحرب، ما أدى الى سقوط مئات القتلى والجرحى. وهم يعربون مع قداسته عن قربهم من عائلات الضحايا، ويصلون من أجلهم ومن أجل جميع الذين يعيشون ساعات من الرعب والألم. ويضمّون صوتهم إلى صوت قداسته ليقولوا: "يجب أن تتوقف الهجمات والأسلحة ويجب أن نفهم أن الإرهاب والحرب لا يؤديان إلى حلّ، بل يؤديان إلى موت ومعاناة للعديد من الأبرياء. وانهم، إذ يعربون عن قلقهم من استمرار أعمال العنف، يطلبون من أبنائهم وبناتهم اعتماد التهدئة وتكثيف الصلاة متوسلين إلى الرب يسوع المسيح ملك السلام، وبشفاعة والدته العذراء مريم سلطانة السلام، أن يحلّ السلام في الأرض التي اختار أن يولد فيها انسانًا".
 
 
هذا ويطالب البطاركة "القوى العظمى والأسرة الدولية العمل معًا على إيقاف هذه الحرب المدمرة واحلال السلام العادل والدائم الذي تنشده شعوبنا منذ سنوات طويلة بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والاعتراف بكرامة الشعوب وبحقها في تقرير مصيرها".
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