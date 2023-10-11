مياه لبنان الجنوبي: استهداف خزان يارين تعد سافر مخالف للقوانين الدولية

أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، الى انه "في تعد سافر مخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالحروب وتحييد البنى التحتية المرتبطة بالحاجات الأساسية وأهمها، المياه، استهدفت القوات الإسرائيلية صباح اليوم، خزان مياه بلدة يارين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ما أدى الى فتح ثغرة جانبية فيه وتسرب المياه المخصصة للاستخدام المنزلي من قبل المواطنين القاطنين في البلدة".

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وتابع البيان: "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إذ تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي، تدعو كافة المنظمات الدولية، لا سيما قوات الطوارئ الدولية التي تقع البلدة في نطاق عملها، الى فرض حماية المنشآت الحيوية وإدانة الاعمال التي تؤثر على استمرارية التغذية بالمياه. وستعمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عبر الجهات الرسمية المختصة على تقديم شكوى أمام المراجع الدولية المعنية، والتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين وصول الفرق والمعدات لإنجاز اعمال الصيانة اللازمة للخزان، وإعادة المياه الى البلدة والمواطنين المستفيدين منه".