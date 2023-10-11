سليمة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:سليمة حسيب عزّ الدّين (من مواليد عام 1968، لبنانيّة)التي غادرت، بتاريخ 10-10-2023، منزلها الكائن في شارع الكنيسة - الشّويّفات، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها تُعاني من داء الصّرع.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.