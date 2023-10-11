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لبنان

هل يتوقّف الحفر الإستكشافي في "البلوك 9" في ظلّ التوتّر في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 09:30
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قال وزير الطاقة وليد فيّاض لوكالة رويترز، إن "الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري لم يتوقف رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف فياض أن "من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار".
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وتقود شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، التحالف المسؤول عن استكشاف النفط والغاز، في منطقة الامتياز رقم 9 في المياه اللبنانية.

وكانت الشركة أعلنت في أيار الماضي، توقيعها مع شريكتيها إيني الإيطالية وقطر للطاقة، عقداُ ثابتاً مع "ترانس أوشن بارنتس" لاستخدام منصّة الحفر، بعد إبرام لبنان وإسرائيل في تشرين الاول 2022، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقة بوساطة أميركية.
 
وبدأت منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس التنقيب في نهاية اب ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية في نهاية هذا الشهر أو في تشرين الثاني.

وقال فياض إنه والكونسورتيوم لم يناقشوا بعد خطط الطوارئ التي من الممكن تطبيقها في حالة اندلاع صراع أوسع نطاقا، والتي تشمل إجلاء العاملين على متن المنصة.

وصرح مصدر في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بأن التنقيب الاستكشافي يمضي كما هو مخطط وأن الصراع في الجنوب لم يؤثر على العمليات، بحسب رويترز. (سكاي نيوز)
 
 
 

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