حافلة ركاب صدمت شخصاً... وهذه حالته الصحيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ حافلة ركاب صدمت المواطن إبراهيم.ح. عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا.

وقد أصيب بجروح بليغة في الرأس، وبرضوض في أنحاء جسده.