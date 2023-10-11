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لبنان

حافلة ركاب صدمت شخصاً... وهذه حالته الصحيّة

Lebanon 24
11-10-2023 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ حافلة ركاب صدمت المواطن إبراهيم.ح. عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا.
وقد أصيب بجروح بليغة في الرأس، وبرضوض في أنحاء جسده.
 
 
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