المرتضى: مع ‎فلسطين حتى انقطاع النفس

نشر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، على حسابه عبر منصة "اكس"، فيلماً مصوراً لمتقاعدين في الجيش الاسرائيلي يتباهون فيه بجرائم اغتصاب وقتل مدنيين، ارتكبوها ضد الفلسطينيين العزل إبان النكبة.

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وفي تعليق على الفيديو، كتب: "منذ خمس وسبعين سنة وأعداء الإنسانية يغتصبون ويقتلون ويشردون ويدمرون وينفثون الشر ويهدمون المجتمعات ويبثون الفتن في ارضنا المقدسة... ثم يبتسمون على وقع صفيق وصفاقة ما يسمى بالمجتمع الدولي".

واضاف: "هم وداعموهم في هذه الدنيا زرعوا الريح وها هم يحصدون الطوفان. مع فلسطين إنسانيا، مع فلسطين اخلاقيا، مع فلسطين لبنانيا، مع فلسطين ايمانيا، مع ‎فلسطين حتى انقطاع النفس!".

وختم المرتضى: "أميركا ليست "نوحا"، حاملة طائراتها ليست "الفلك"، والطوفان الأكبر سيجرف الإحتلال ويغسل الدنس رغما عن انوف المنافقين الظالمين".